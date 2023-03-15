В Аргентине инфляция превысила 100% впервые за 30 лет — Finance.ua

В Аргентине инфляция превысила 100% впервые за 30 лет Сегодня 21:34 — Мир

В Аргентине инфляция превысила 100% впервые за 30 лет

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг тридцатилетнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года, страна находится на пятом уровне по темпам инфляции в мире.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные государственного статистического агентства Indec.

Так, цены в Аргентине в феврале за месяц выросли на 6,6%, а годовой показатель составил 102,5%. Это был самый быстрый темп с момента выхода Аргентины из гиперинфляционного кризиса в начале 1990-х годов.

Рост цен в основном связан с чрезмерной печатью денег центральным банком, а также усилен российской войной против Украины. По данным центрального банка, за первые три года пребывания президента Альберто Фернандеса в должности количество денег в обращении увеличилось в четыре раза.

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Аргентина сейчас имеет один из самых высоких уровней инфляции в мире и уступает только Зимбабве, Ливану, Венесуэле и Сирии, которые в прошлом году также сообщили о трехзначной инфляции.

Государственная программа контроля за ценами, известная как Precios Justos, или «Справедливые цены», временно заморозила цены более чем на 1 700 товаров до декабря. Но этого оказалось недостаточно для сдерживания роста цен из-за серьезных дисбалансов в аргентинской экономике.

Накануне МВФ призвал Аргентину приложить больше усилий для борьбы с инфляцией, чтобы продлить программу сотрудничества на 44 миллиарда долларов. В этом месяце Аргентина должна получить около $5,3 млрд от МВФ, которые ожидают одобрения исполнительного совета кредитора.

Економічна Правда По материалам:

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