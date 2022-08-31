В Аргентине частично легализовали криптовалюты — Finance.ua

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В Аргентине частично легализовали криптовалюты

Финтех и Карты
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В Аргентине частично легализовали криптовалюты
В Аргентине частично легализовали криптовалюты
Граждане провинции Мендоза в Аргентине теперь могут платить государственные сборы и налоги с помощью криптовалют.
В заявлении от 27 августа налоговая администрация Мендозы описала новую услугу крипто-платежей как выполняющую «стратегическую цель модернизации и инноваций», предоставляя «налогоплательщикам разные средства для выполнения своих налоговых обязательств». Сервис официально приступил к работе 24 августа, но на этом этапе для уплаты налогов он принимает только стейблкоины Tether (USDT).
Аргентинцы смогут вносить платежи через портал на сайте ведомства с помощью криптовалютных кошельков бирж Binance, Bybit и Ripio. Когда пользователь будет выбирать криптовалюту как способ оплаты, система будет отправлять QR-код с конвертацией эквивалентной суммы стейблкоинов в песо. Когда платеж будет зачислен, налогоплательщик получит квитанцию.
Напомним, что криптовалютная биржа Binance в начале августа анонсировала выход новой карты для рынка Аргентины. Партнером компании по этому проекту стала платежная система MasterCard. Ключевая особенность проекта — мгновенная конвертация криптовалюты в фиат в точке продаж. Для Binance Card предусмотрен кешбэк в размере 8% от суммы покупок.
Биржа Binance считается крупнейшей и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу. Где-либо, когда-либо.

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По материалам:
noworries
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