В Аргентине частично легализовали криптовалюты — Finance.ua

В Аргентине частично легализовали криптовалюты Сегодня 07:34 — Финтех и Карты

В Аргентине частично легализовали криптовалюты

Граждане провинции Мендоза в Аргентине теперь могут платить государственные сборы и налоги с помощью криптовалют.

В заявлении от 27 августа налоговая администрация Мендозы описала новую услугу крипто-платежей как выполняющую «стратегическую цель модернизации и инноваций», предоставляя «налогоплательщикам разные средства для выполнения своих налоговых обязательств». Сервис официально приступил к работе 24 августа, но на этом этапе для уплаты налогов он принимает только стейблкоины Tether (USDT).

Аргентинцы смогут вносить платежи через портал на сайте ведомства с помощью криптовалютных кошельков бирж Binance, Bybit и Ripio. Когда пользователь будет выбирать криптовалюту как способ оплаты, система будет отправлять QR-код с конвертацией эквивалентной суммы стейблкоинов в песо. Когда платеж будет зачислен, налогоплательщик получит квитанцию.

Напомним, что криптовалютная биржа Binance в начале августа анонсировала выход новой карты для рынка Аргентины. Партнером компании по этому проекту стала платежная система MasterCard. Ключевая особенность проекта — мгновенная конвертация криптовалюты в фиат в точке продаж. Для Binance Card предусмотрен кешбэк в размере 8% от суммы покупок.

Биржа Binance считается крупнейшей и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу. Где-либо, когда-либо.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.