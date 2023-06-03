В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов — Finance.ua

В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов Сегодня 20:39 — Личные финансы

В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов

В апреле объемы частных денежных переводов уменьшились на 9,5% и составили 945 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Объем частных денежных переводов уменьшился на 9.5% и составил 945 млн долларов.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, увеличилась на 7.5%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 32.5%.

В целом по официальным каналам направлено на 17.5% переводов меньше, чем в апреле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 1.6% по сравнению с апрелем прошлого года.

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Всего за январь — апрель 2023 г. объемы денежных переводов уменьшились на 12.8%, в том числе: чистая оплата труда — на 12.4%, частные трансферты — на 13.7%.

Напомним, в 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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