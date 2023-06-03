В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов

Личные финансы
1
В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов
В апреле уменьшились объемы частных денежных переводов
В апреле объемы частных денежных переводов уменьшились на 9,5% и составили 945 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Объем частных денежных переводов уменьшился на 9.5% и составил 945 млн долларов.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, увеличилась на 7.5%, тогда как другие поступившие через официальные каналы частные переводы уменьшились на 32.5%.
В целом по официальным каналам направлено на 17.5% переводов меньше, чем в апреле прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 1.6% по сравнению с апрелем прошлого года.
Читайте также
Всего за январь — апрель 2023 г. объемы денежных переводов уменьшились на 12.8%, в том числе: чистая оплата труда — на 12.4%, частные трансферты — на 13.7%.
Напомним, в 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до 15,026 млрд долларов по сравнению с 2020 годом.
В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных 12,1 млрд долларов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.