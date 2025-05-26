В апреле предприниматели получили 1 150 кредитов на 4,2 млрд грн, гарантированных государством — Finance.ua

В апреле предприниматели получили 1 150 кредитов на 4,2 млрд грн, гарантированных государством Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

В апреле предприниматели получили 1 150 кредитов на 4,2 млрд грн, гарантированных государством

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 46 781 кредит на общую сумму 151 млрд гривен. Об этом пишет Минфин

За время действия военного положения выдано 41 632 таких кредита на 140,5 млрд гривен.

В апреле предприниматели получили 1150 кредитов на 4,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,4 млрд гривен.

По состоянию на 1 мая 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 22 211 кредитов на 76,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 34,3 млрд гривен. Это 66% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая, под государственные гарантии на портфельной основе лидируют следующие банки:

Приватбанк — 14 962 кредита на общую сумму 22,6 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3055 кредитов на 11,1 млрд грн (53% от лимита банка);

Укргазбанк — 932 кредита на 10,4 млрд грн (71% от своего лимита);

ПУМБ — 707 кредитов на 7,6 млрд грн (76% от своего лимита);

Укрэксимбанк — 480 кредитов более чем на 7,3 млрд грн (78% от своего лимита).

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