В AppStore появилась игра о переплыве Тисы — Finance.ua

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В AppStore появилась игра о переплыве Тисы

Технологии&Авто
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В AppStore появилась игра о переплыве Тисы
В AppStore появилась игра о переплыве Тисы
На платформе мобильных приложений AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису.
Следует отметить, что переплыв пограничной реки Тисы — это один из способов незаконного пересечения украинской границы, которым, в частности, пользуются те, кто хочет уклониться от военной службы.
В Государственной пограничной службе отреагировали на появление такого приложения, отметив, что играть в игры нормально, однако переплывать Тису — нет.
С первых месяцев запрета на пересечение границы для мужчин развился широкий «рынок услуг» с предложением выехать. «Клиентам» предлагают пройти через пропускные пункты с фальшивыми документами, идти по лесам или горам или плыть по реке, по которой проходит линия границы.
В общей сложности с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе во время попыток пересечь украинско-румынскую границу.
По материалам:
hromadske
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