В AppStore появилась игра о переплыве Тисы — Finance.ua

В AppStore появилась игра о переплыве Тисы Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

В AppStore появилась игра о переплыве Тисы

На платформе мобильных приложений AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису.

Следует отметить, что переплыв пограничной реки Тисы — это один из способов незаконного пересечения украинской границы, которым, в частности, пользуются те, кто хочет уклониться от военной службы.

В Государственной пограничной службе отреагировали на появление такого приложения, отметив, что играть в игры нормально, однако переплывать Тису — нет.

С первых месяцев запрета на пересечение границы для мужчин развился широкий «рынок услуг» с предложением выехать. «Клиентам» предлагают пройти через пропускные пункты с фальшивыми документами, идти по лесам или горам или плыть по реке, по которой проходит линия границы.

В общей сложности с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе во время попыток пересечь украинско-румынскую границу.

hromadske По материалам:

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