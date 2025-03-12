На 35% меньше: какие авто из Китая покупали украинцы в феврале (инфографика) — Finance.ua

На 35% меньше: какие авто из Китая покупали украинцы в феврале (инфографика)
Как сообщил Укравтопром, за прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года.
Из этого количества: новых — 690 ед. (-31%); б/у — 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 83%.
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Напомним, 17 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который Верховная Рада одобрила 21 мая 2024 года.
Отметим, что этот Закон вступил в силу в 1 января 2025 года. Он направлен «на усиление защиты прав потребителей и повышение качества страховых услуг на уровень стран ЕС». Соответственно, увеличивается и цена на ОСАГО до европейского уровня.
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