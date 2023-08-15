В аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина: цены растут — Finance.ua
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В аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина: цены растут

Энергетика
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В аннексированном Крыму заканчиваются запасы бензина, цены на АЗС стремительно растут. На фоне попыток жителей полуострова запасаться горючим, у АЗС стоят километровые очереди из автомобилей.
Как сообщает представительство президента Украины в АРК, оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, хотя на самом деле запасов горючего на полуострове практически нет.
«В оккупированном Крыму стремительно дорожает топливо. Связывают это с тем, что его запасов на полуострове практически нет. В то же время оккупационная администрация пытается успокоить местное население и заявляет, что горючего хватает в полном объеме, а ситуация в Крыму «стабильная» и «находится под контролем», — говорится в сообщении.
14 августа 2023 года сеть автозаправок ТЭС в оккупированном Россией Крыму предупредила своих клиентов о возможном дефиците бензина.
Так, постоянные клиенты получили SMS о том, что на этой неделе возможен дефицит некоторых марок бензина, соответственно рекомендуется сделать запасы топлива.
По материалам:
УНІАН
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