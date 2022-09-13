В Амстердаме начнут штрафовать владельцев пустого жилья — Finance.ua
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В Амстердаме начнут штрафовать владельцев пустого жилья

Недвижимость
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В Амстердаме начнут штрафовать владельцев пустого жилья
В Амстердаме начнут штрафовать владельцев пустого жилья
Амстердам занимает более жесткую позицию, чтобы урегулировать жилищный кризис. С декабря власти города смогут штрафовать владельцев пустых квартир и домов на сумму до 9 тысяч евро. Об этом пишет NL Times.
Изменение в законе должно обязать арендодателей сдавать в аренду вакантные помещения. При необходимости город определит рыночную стоимость аренды, рассказали в офисе мэра и олдерменов Амстердама.

Борьба с нехваткой жилья в Амстердаме

Несмотря на острую нехватку жилья в Амстердаме, множество домов в столице простаивают без владельцев и арендаторов. Чтобы урегулировать этот вопрос, муниципалитет обяжет владельцев заселиться в пустые дома, или сдавать их тем, кто в этом нуждается. Если хозяева откажутся, их будут штрафовать на 4500 евро. Для рантье, зарабатывающих на аренде, штраф будет достигать 9 000 евро.
«У нас слишком мало жилья. Много домов не заселены без всякой на это причины. Я рада, что мы можем это исправить, потому что пустое жилье в таких ситуациях — это неоправданно. Мы будем гарантировать, что дома будут использоваться для того, для чего они предназначены, — для проживания», — отмечает заместитель мэра Зита Пелс.
Принятие новой политики штрафов пользуется широкой поддержкой среди властей, однако городской совет еще должен одобрить соответствующий проект. Администрация мэра и олдермены проголосуют за него до 1 декабря. Если проект получит большинство голосов, новые правила будут действовать до 2025 года.
По материалам:
Телеканал 24
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