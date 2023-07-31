В аэропорт без чемоданов: крупнейшая авиакомпания мира запускает новую услугу — Finance.ua
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В аэропорт без чемоданов: крупнейшая авиакомпания мира запускает новую услугу

Личные финансы
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В аэропорт без чемоданов: крупнейшая авиакомпания мира запускает новую услугу
В аэропорт без чемоданов: крупнейшая авиакомпания мира запускает новую услугу
Авиакомпания Air France — один из крупнейших авиаперевозчиков мира — заявила о предоставлении пассажирам новой услуги.
Как сообщает Avianews, теперь пассажиры могут не везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа, а сдать его прямо во французской столице или ее пригородах в период от 30 до 4 часов до вылета самолета.
Услуга уже доступна в пяти отелях Парижа и больших выставочных центрах. Также сообщается, что авиакомпания планирует предоставлять услугу по сдаче багажа на дому.
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Воспользоваться услугой могут путешественники, которые вылетают из крупнейшего аэропорта Франции — парижского Шарля-де-Голля. Сдать багаж в городе при вылете из парижского аэропорта Орли можно будет позже.
Дистанционная регистрация чемоданов на рейс платная. Для одного чемодана он стоит 25 евро, для двоих — 35 евро.
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Пассажиры, которые сдадут свои чемоданы в городе, смогут проконтролировать местонахождение вещей через мобильное приложение авиакомпании.

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По материалам:
Avianews.com
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