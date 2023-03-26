В Абу-Даби представили летающий ховербайк Xturismo — Finance.ua

В Абу-Даби представили летающий ховербайк Xturismo Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

В Абу-Даби представили летающий ховербайк Xturismo

В Абу-Даби (ОАЭ) представили летающий ховербайк Xturismo, способный подниматься на высоту до 20 м и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки со скоростью до 80 км/ч.

Ожидается, что модель будет использоваться в спасательных, поисковых и других операциях.

Утверждается, что Xturismo Hoverbike является оптимальным для использования в относительно неблагоприятных природных условиях, например в пустынной местности. Модель разработана местной компанией Bayanat, дочерним подразделением местной II-компании G42 в сотрудничестве с японской Aerwins Technologies.

Новинка выполнена из высокопрочного углеродного волокна, используемого в авиации и космической индустрии. Ховербайк весит 300 кг, запасов горючего хватит на полет в течение 40 минут со скоростью 80 км/ч.

В Японии уже успешно прошли испытания, производство планируется организовать в ОАЭ, здесь модель оптимизируется под локальные климатические условия.

Разработка получила турбированный четырехтактный гоночный бензиновый двигатель Kawasaki мощностью 230 л.с., а четыре электродвигателя позволят с помощью винтов управлять транспортным средством в полете.

Bayanat известна разработкой современных транспортных решений — недавно она уже представила беспилотные машины и автономные такси TXAI, а ховербайк разработан в рамках расширения программы умной мобильности. Впрочем, взятый за основу японский выходной ховербайк демонстрировали еще больше года назад, и его можно заказать за $555 тыс.

По словам разработчиков, новинка может использоваться не только в спасательных, поисковых и полицейских операциях, но и в нефтегазовой индустрии, строительном секторе и других областях. Ховербайк может летать не только над твердой поверхностью, но и над водой, а также использоваться совместно с беспилотниками — в ОАЭ их активно внедряют для обеспечения нужд полиции, пожарных и обнаружения находящихся в беде людей.

AvtoDream По материалам:

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