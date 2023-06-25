В 8 городах Польши организуют летние лагеря для детей из Украины — Finance.ua

В 8 городах Польши организуют летние лагеря для детей из Украины Сегодня 15:37

В программе будут подвижные, творческие и интеллектуальные активности, адаптированные под разные возрастные группы. Участие в лагерях платное.

«Вокруг света за 10 дней» — это двухнедельный дневной лагерь для детей из Украины от фонда «Несокрушимая Украина». Лагерь действует в рабочие дни с 9:00 до 16:00. При необходимости на месте будут дежурные вожатые с 08:00. Лагерь рассчитан для детей и подростков от 6 до 18 лет.

В июле лагеря планируются в:

Варшаве,

Кракове,

Вроцлаве,

Познани,

Лодзе,

Люблине,

Гданьске,

Катовице.

Лагерь будет проходить в 6 смен: первая смена заканчивается 16 июня, а следующие будут проходить — 19 — 30 июня, 3 — 14 июля, 17 — 28 июля, 31 июля — 11 августа и 14 — 25 августа.

Участие в лагере платное и составляет 250 злотых с человека. В стоимость включен перекус: сок и печенье. Горячее питание в лагере не предусмотрено.

Что входит в программу?

Через 10 дней «путешествия» дети и подростки будут открывать возможности глобального мира. В игровой форме узнают о важнейших материальных и культурных достояниях, которые дали миру разные страны — через квесты, мастер-классы и задачи. Будут изучать украинский, польский и английский языки.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.