В 2035 году 30% людей пересядут с авто на электроскутеры и электровелосипеды — Finance.ua

В 2035 году 30% людей пересядут с авто на электроскутеры и электровелосипеды Сегодня 06:47 — Технологии&Авто

В 2035 году 30% людей пересядут с авто на электроскутеры и электровелосипеды

Почти треть землян в течение десяти лет готовы променять собственные автомобили на более экологичные средства микромобильности — скутеры, электровелосипеды, электросамокаты. Еще 46% согласятся пересесть на городской транспорт. Таковы результаты опроса, опубликованного на этой неделе Центр будущей мобильности агентства McKinsey.

Аналитики агентства исследовали региональные тенденции по всему миру, чтобы сформулировать комплексные изменения, которые могут изменить сектор к 2035 году.

В мире сегодня используется 1,3 млрд транспортных средств, и многие из них находятся в частной собственности. В США на 1000 жителей приходится 868 автомобилей, в Норвегии — 635, в Мексике — 391. Хотя в Китае всего 219 автомобилей на 1000 жителей, но это все равно составляет более 300 млн автомобилей на дорогах.

Исследование McKinsey показывает, что частные автомобили сегодня остаются наиболее распространенным видом транспорта.

Какой транспорт в основном выбирали в 2022 году

Общественный транспорт — 23%;

Частные автомобили — 45%;

Микромобильность (скутеры, велосипеды, в том числе электрические и другие небольшие транспортные средства) — 16%;

Такси — 2%;

Выбирают ходить пешком — 14%;

Роботакси и другие новые формы транспорта — еще 1%.

Что изменится к 2035 году

Исследование McKinsey показывает, что в следующие десять лет в экосистеме мобильности могут произойти кардинальные изменения, и одним из главных станет снижение доли частных автомобилей.

В Европе уже на законодательном уровне началось ограничение количества транспортных средств на дорогах, чтобы облегчить пробки и снизить выбросы. В свою очередь, потребители понемногу выбирают более эффективные, экологичные и удобные варианты транспорта.

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Центр мобильности будущего McKinsey считает, что через десять лет появятся более инновационные варианты мобильности, в том числе робошаттлы — совместные автономные микроавтобусы на 4-8 мест или городские воздушные такси.

Ежегодный опрос McKinsey выявил четыре основные тенденции: автономные автомобили, увеличение доли электромобилей, распространение общественного транспорта и каршеринг.

Какой будет экосистема мобильности через 10 лет

30% — планируют увеличить использование электровелосипедов, электросамокатов, а также carsharing;

46% — готовы пересесть с собственных автомобилей на другие виды транспорта;

70% — использовать совместный робошаттл на 4-8 пассажиров. Иначе 42% таких поездок совершались на частном транспорте.

McKinsey сравнивает, какой транспорт жители мира выбирали в 2022 году и чем готовы воспользоваться в 2035 году.

В McKinsey считают, что доля жителей крупных агломераций, выбирающих собственные автомобили, уменьшится примерно в полтора раза. Новые виды транспорта, например автономные робошаттлы, увеличат свою долю с 1% до 8%. Общественный транспорт, электросамокаты, электровелосипеды и минимобили (маленькие трех- или четырехколесные автомобили) станут более популярны.

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