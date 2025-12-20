В 2025 году закрылись более 11 тысяч украинских компаний Сегодня 10:16

В 2025 году закрылись более 11 тысяч украинских компаний

За январь-ноябрь в Украине прекратили деятельность 11223 компаний. Рекордным месяцем по закрытиям стал сентябрь, когда одновременно с рынка ушли 1464 предприятия.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Аналитика охватывает сферы, в которых за 11 месяцев 2025 г. прекратили деятельность более 100 компаний.

Средний срок жизни бизнеса в Украине

Если рассматривать средний срок работы бизнеса по организационно-правовой форме, дольше всего на рынке держатся акционерные общества — в среднем почти 29 лет.

За ними следуют органы местного самоуправления — 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия — 26 лет и 7 месяцев.

Наименьший «срок жизни» демонстрируют:

благотворительные организации — 5 лет,

обслуживающие кооперативы — 7 лет 5 месяцев,

ООО — 8,5 лет.

Где чаще всего закрывались бизнесы

Столица лидирует по количеству прекращений деятельности. С начала года в столице закрылись 1289 компаний, что составляет около 12% от общего количества.

В антирейтинг попали также:

Днепропетровщина — 824,

Львовщина — 772,

Одесщина — 738,

Киевщина — 589.

Сферы с наибольшим количеством закрытий в 2025 году

По количеству прекращений деятельности наиболее уязвимыми в этом году стали общественные организации — 1498 закрытий. Средний срок их деятельности составляет 11 лет.

Существенные потери также зафиксировали в оптовой торговле (1001 компания), образовании (981), госуправлении и обороне (966) и в сельском хозяйстве (794).

«Средний срок существования компаний, прекративших работу в этом году, очень отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования — 23 года и 10 месяцев, здравоохранения — 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности — более 22 лет», — говорится в исследовании.

Отмечается, что «самыми молодыми» среди наиболее часто закрывавшихся в этом году стали компании в IT-сфере и охранной деятельности, где средний возраст составлял около 5 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.