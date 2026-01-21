В 2025 году вкладчикам ликвидируемых банков выплатили более 350 млн грн возмещения Сегодня 07:13 — Кредит&Депозит

В 2025 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 352,8 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков, которые выводят с рынка.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Выплаты вкладчикам банков в 2025 году

Фонд рассчитался со всеми вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, которые обратились за выплатами.

В 2025 году наибольшие суммы гарантированного возмещения получили вкладчики АО «Коминвестбанк» и АО «РВС Банк». Сроки выплат по этим банкам пришлись именно на этот период. В частности, клиентам АО «РВС Банк» Фонд перечислил 96,6 млн грн, что составляет 100% гарантированных сумм.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Роман Козий отметил, что Фонд производит выплаты вкладчикам даже в периоды пиковой нагрузки.

По его словам, в 2025 году наибольшие объемы возмещений пришлись на вкладчиков АО «Коминвестбанк» и АО «РВС Банк», по которым согласно законодательству наступили сроки гарантированных выплат. В то же время, Фонд начинает выплаты ранее установленных сроков — на 12−15-й рабочий день с момента начала вывода банка с рынка.

В течение декабря 2025 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации, 68,4 млн грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение декабря 2025 года

Название ликвидируемого банка Сумма (тыс. грн) Дельта Банк 0,21 Финансы и кредит 5,92 Банк «Богуслав» 0,54 МР Банк 125,43 Мегабанк 532,43 Банк Сич 8,36 Банк Форвард 799,82 Конкорд 10,46 РВС Банк 66 925,13 Итого 68 408,31

Общий объем возмещений

С момента основания Фонда общая сумма выплат гарантированного возмещения составляет около 105,1 млрд грн. Возмещение получило 96,1% вкладчиков банков.

На время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Фонд производит выплаты исключительно за счет собственных ресурсов. По состоянию на 31 декабря 2025 г. объем средств ФГВФЛ составил 50,62 млрд грн.

