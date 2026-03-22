В 2025 году капитальные инвестиции в Украине выросли на четверть

Казна и Политика
Капитальные инвестиции в Украине в прошлом году выросли на четверть
Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году увеличился на 25,2% по сравнению с 2024-м и составил 669,3 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Основные источники финансирования

По данным Госстата, основным источником финансирования капитальных инвестиций в прошлом году остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 71,2% от общего объема.
Доля средств из госбюджета составила 7%, местных бюджетов — 6,4%, средств населения на строительство жилья — 5,7%, банковского и иного заемного финансирования — 5,1%, средств иностранных инвесторов — 0,1%.
Наибольшее количество капитальных инвестиций было освоено в:
  • промышленности — 259,1 млрд грн (38,7% от общей суммы инвестиций),
  • транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности — 72,3 млрд грн (10,8%).
Для сравнения, в 2024 году капитальные инвестиции в Украине выросли на 35% и достигли 534,4 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
