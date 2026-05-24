В 2025 году 97% коррупционных дел завершились штрафами — Опендатабот Сегодня 08:15

За 4 месяца 2026 года коррупционерам было вынесено 814 судебных решений. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% всех судебных решений касаются проблем с декларациями. Во всех делах в этом году нарушители отделались штрафами.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестра коррупционеров).

814 судебных решений по делам о коррупции было вынесено судами в этом году. Аналитики отмечают, что это все еще почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны.

9 из 10 дел в этом году касаются нарушений финансового контроля — то есть проблем с декларациями, несвоевременной подачи документов или ошибок в отчетности.

Так, 742 таких дела были рассмотрены судами за первые 4 месяца 2026 года. Это 91% от общего количества дел по коррупции в этом году.

Дела же непосредственно о взятках занимают лишь 6% от всех решений. Еще 3% приходится на конфликты интересов.

93% дел в 2026 году — административные. Из 814 решений только 52 касались уголовных правонарушений, в то время как 762 были административными.

В НАПК объясняют: такая разница закономерна. Уголовных коррупционных дел в целом меньше, к тому же их расследование и судебное разбирательство продолжаются значительно дольше административных производств.

Как наказывают коррупционеров

По данным аналитиков, все судебные решения завершились штрафами. Никакого лишения свободы, общественных работ или ограничения свободы за первые четыре месяца 2026 года.

Самый маленький штраф составил 850 гривен, самый большой — 34 тысячи.

В этом году наиболее активно наказывают нарушителей суды во Львовской области: каждое 10 судебное решение по коррупции зафиксировали во Львовской области или 79 случаев.

Далее следуют Днепропетровщина (67 решений), Харьковщина (56), Киевщина (54) и Одесщина (48).

Всего в этом году вынесли уже на 27% меньше судебных решений по коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям, чем за тот же период в прошлом году.

В то же время 2025 год был рекордным: 4 086 решений вынесли суды за весь 2025 год. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

Хотя подавляющее большинство наказаний в 2025 году также завершилось штрафами (97% дел), реестр содержал и более строгие приговоры. В прошлом году суды назначали реальные сроки заключения, общественные работы, ограничение свободы и испытательные сроки.

Наибольший штраф в 2025 году — более 1,24 миллиона гривен — получил киевский адвокат, который продавал мужчинам схемы уклонения от мобилизации. За 15 тысяч долларов он обещал помощь с обновлением данных в ТЦК и фиктивному трудоустройству для бронирования. Несмотря на масштаб схемы, суд ограничился штрафом и снял арест с Chevrolet Camaro, квартиры, земли и более 1255 кв. м коммерческих помещений.

Самый строгий приговор — 10 лет лишения свободы — получил сержант штурмовой роты на Сумщине. Он украл и продавал военную оптику стоимостью более 4,5 миллионов гривен, в частности, тепловизоры и бинокли ночного видения. Часть оборудования следователям удалось вернуть военным, однако суд признал преступление особенно тяжким из-за присвоения имущества ВСУ во время войны.

