В 2024 году выручка через кассовые аппараты выросла более чем на треть — Finance.ua

В 2024 году выручка через кассовые аппараты выросла более чем на треть Сегодня 08:39

В 2024 году выручка через кассовые аппараты выросла более чем на треть

В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла на 35% - с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Вместе с тем количество выданных чеков по сравнению с 2023 годом увеличилось на 24% - с 7 680 млн штук до 9 487 млн ​​штук.

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Среднедневное количество чеков также выросло на 4,95 млн шт или на 23%.

Что касается января 2025 года, то, по данным Гетманцева, сумма выручек по отношению к декабрю 2024 года уменьшилась на 11,6%, или на 51,5 млрд грн. С 445,7 млрд грн до 394,2 млрд грн.

«Такое падение обусловлено сезонностью роста продаж в декабре и спадом в январе», — объясняет он.

При этом динамика роста выручек по сравнению с январем 2024 года остается неизменной и дала прирост в сумме — на 35% больше.

Общее количество чеков за январь 2025 года по сравнению с декабрем 2024 меньше на 59,96 млн шт. или на 7,1%, если сравнивать с январем 2024 года есть прирост 86,14 млн шт. (на 12,4%).

«Поэтому после объективного сезонного спада в январе 2025 г. ожидаем прирост в следующих месяцах этого года всех показателей в применении РРО/ПРРО налогоплательщиками», — отметил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов стало обязательным для ФЛП, проводящих расчетные операции.

Бизнес, который получает деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции, должен использовать кассовые аппараты. Подробнее об изменениях для ФЛП в 2025 году читайте здесь.

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