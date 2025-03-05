Рейтинг банков Украины по количеству активных карт — Finance.ua

Рейтинг банков Украины по количеству активных карт Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Рейтинг банков Украины по количеству активных карт

Все больше украинцев отказываются от наличных денег в пользу безналичных расчетов. Оплата картой или смартфоном стала привычным явлением в магазинах, кафе и даже на рынках. В результате банки активно расширяют карточные портфели, конкурируя за клиентов. Кто же сейчас удерживает лидерство по количеству активных карт в Украине — рассказываем дальше.

По данным Нацбанка, количество действующих платежных карт в Украине в 2024 году выросло на 14,7% или на 16,9 млн шт. и составило 132,04 млн шт. Для сравнения — в 2023 году рост количества платежных карт составил лишь 4,9% или 5,34 млн шт.

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Прирост активных карт (по меньшей мере одна операция за последний месяц) составил 12,7%, или 6,62 млн — до 58,75 млн карт, что по темпам практически соответствует показателю 2023 года.

ТОП банков Украины по количеству активных карт

ПриватБанк с 53,7% всех активных карт. Год назад доля Привата была несколько выше — 54,1%. За год количество активных карт банка выросло на 11% - до 31,52 млн шт. Безоговорочным лидером рынка остаетсяс 53,7% всех активных карт. Год назад доля Привата была несколько выше — 54,1%. За год количество активных карт банка выросло на 11% - до 31,52 млн шт.

monobank (Универсал Банк) увеличил свою долю с 15,4% до 16,6%. Темпы роста активных карт — 18%, до 9,77 млн ​​шт. увеличил свою долю с 15,4% до 16,6%. Темпы роста активных карт — 18%, до 9,77 млн ​​шт.

Ощадбанк : за год количество его активных карт выросло на 5%, или на 0,37 млн ​​— до 7,78 млн, что дает ему 13,2% от рынка. Третье место в рейтинге удерживает государственный: за год количество его активных карт выросло на 5%, или на 0,37 млн ​​— до 7,78 млн, что дает ему 13,2% от рынка.

Четвертую позицию с большим отрывом от первой тройки снова занял Райффайзен Банк, который увеличил количество активных карт на 3,4%, или 0,08 млн — до 2,29 млн.

Эмитентами более миллиона активных карт являются также абанк (рост на 43,9%, 1,79 млн карт) и ПУМБ (рост на 31,6%, количество активных карт — 1,37 млн ​​шт.).

Далее следуют Укрсиббанк — 0,89 млн (-4,8% за прошлый год), национализированный Сенс Банк — 0,58 млн (+5,1%), Укргазбанк — 0,50 млн (-3%), ОТП Банк — 0,41 млн (+8,1%) и Банк Восток — 0,31 млн (+).

Среди других игроков стоит отметить первого на рынке небанковского эмитента NovaPay, который увеличил количество карт за год на 0,14 млн — до 0,15 млн, что позволило ему занять 15 позицию, приблизившись к Укрэксимбанку — 0,16 млн, Таскомбанку — 0,17 млн ​​и Креди Агриколь Банку — 0,18 млн.

НВ По материалам:

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