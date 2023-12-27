В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно — Finance.ua

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В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно

Личные финансы
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В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно
В 2024 году водителям начнут выдавать водительские права нового образца: что известно
Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца.
Для чего это? Как сообщили в ГСЦ МВД, введение водительских удостоверений нового образца имеет целью значительно усложнить возможность изготовления поддельных водительских удостоверений.

Что изменится

От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты.
Бланки водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств будут иметь специальную защитную маркировку, а также QR-код в правом нижнем углу.
Он будет содержать ссылку на электронный сервис, который размещен на вебсайте Главного сервисного центра МВД для проверки сведений, внесенных в бланк свидетельства.
Такая усиленная защита существенно снизит возможные подделки. Также в режиме онлайн позволит проверить легитимность свидетельства регистрации транспортного средства.

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«Сервисные центры МВД выдают бланки указанных документов имеющегося образца до полного расходования. Как только они используются, но не позднее 1 августа 2024 года, гражданам будут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации с дополнительными элементами защиты», — говорится в сообщении ГСЦ МВД.
Изменится ли цена? При этом в ГСЦ отметили, что стоимость, а также срок действия новых водительских удостоверений не изменятся. Также у водителей не будет необходимости обменивать свои действующие водительские права и свидетельства регистрации транспортных средств на новые документы.
Отметим, что соответствующие изменения во внешнем виде бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства Кабинет Министров утвердил 22 декабря 2023 года.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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