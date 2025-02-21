В 2024 году количество установленных финансовых приложений возросло на треть — эксперт Сегодня 18:40

В 2024 году количество установленных финансовых приложений возросло на треть — эксперт

В 2024 количество установленных финансовых приложений возросло на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом рассказал Senior ASO/UA менеджер в Promodo Владислав Скаковский в ходе FinYear 2025

По его словам, в топ-5 ключевых источниках трафика в финансовой категории для Android-устройств лидируют Google, Meta, Xiaomi, Ironsource и UnityAds. Интересно, что Xiaomi попал сюда только в 2024 году благодаря обширной базе пользователей. В топ-5 ключевых источников трафика в финансовой категории для iOS попали Search Ads, Google, TikTok, Meta и Moloco.

Процентный рост установок fintech-приложений в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Количество установок выросло на 27% глобально, а количество сессий на 24%. В то же время, в Европе наблюдается наибольший рост сессий — на 63%, тогда как в Азии наблюдается наибольший рост установок — на 41%.

Наибольший рост загрузок наблюдается в криптовалютном рынке — на целых 133%, в то время как самый большой рост по сессиям произошел в подкатегории займа на целых 250%. В домене цифровых кошельков и Р2Р платежей загрузки выросли на 7,9%, тогда как количество загрузок приложений для кредитования снизилось на 7,7%.

Также интересен рост среди электронных кошельков на 35% и сессий криптовалютных приложений на 30%, что свидетельствует о смещении в сторону этих доменах.

Глобально в 2024 году цена за установку среди финтех-приложений снизилась с $2,84 до $2,70. Такая тенденция наблюдается на всех рынках, в то время как в Европе цена за установку остается стабильной на уровне $5,65.

«По показателям удержания видим снижение в первый день с 14% до 13%, тогда как показатели на 7-й и 30-й день остаются стабильными — 6,3% соответственно. В финансовых приложениях важно поддерживать активную коммуникацию с пользователями через персонализированные финансовые интерфейсы, основанные на поведении пользователя», — рассказал Скаковский.

Удаление приложений остается болевой точкой для разработчиков, причем соотношение удалений почти не меняется от года к году — 46,9% в 2023 году по сравнению с 46,1% в 2024 году.

В Украине за 2024 год средняя стоимость установки приложения в нише (CPI) составила 46 грн. для Android и 65 грн. для iOS. На этот показатель оказывают значительное влияние репутационный фактор, сезонность, креатив, коммуникация и т. д.

Средняя стоимость активации, дополнительно обусловленная продуктовыми факторами, составила 319 грн. для Android и 491 грн. для iOS.

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