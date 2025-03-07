В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика) — Finance.ua

В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)
В 2023 году в ЕС родилось 3,67 миллиона младенцев, что на 5,4% меньше по сравнению с 3,88 миллиона в 2022 году. Это самое большое годовое падение, зарегистрированное с 1961 года.
Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 1,38 родившихся на женщину в ЕС по сравнению с 1,46 в 2022 году.
Эта информация вытекает из данных о рождаемости, опубликованных сегодня Евростатом. В статье представлено несколько выводов из более подробной статьи Statistics Explained о статистике рождаемости.
Где больше всего рожали
В 2023 году в Болгарии был самый высокий общий коэффициент рождаемости в ЕС (1,81 живорожденных на женщину), за ней следовали Франция (1,66) и Венгрия (1,55).
Самые низкие показатели рождаемости наблюдались:
- на Мальте (1,06 рождение на женщину),
- Испании (1,12),
- Литве (1,18).
Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua
💰Выбрать депозит
Поделиться новостью