В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика) — Finance.ua
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В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)

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В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)
В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)
В 2023 году в ЕС родилось 3,67 миллиона младенцев, что на 5,4% меньше по сравнению с 3,88 миллиона в 2022 году. Это самое большое годовое падение, зарегистрированное с 1961 года.
Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 1,38 родившихся на женщину в ЕС по сравнению с 1,46 в 2022 году.
Эта информация вытекает из данных о рождаемости, опубликованных сегодня Евростатом. В статье представлено несколько выводов из более подробной статьи Statistics Explained о статистике рождаемости.
В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)
Где больше всего рожали
В 2023 году в Болгарии был самый высокий общий коэффициент рождаемости в ЕС (1,81 живорожденных на женщину), за ней следовали Франция (1,66) и Венгрия (1,55).
Самые низкие показатели рождаемости наблюдались:
  • на Мальте (1,06 рождение на женщину),
  • Испании (1,12),
  • Литве (1,18).
В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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