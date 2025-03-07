В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика) — Finance.ua

В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика) Сегодня 18:32

В 2023 году в ЕС было рекордное падение рождаемости (инфографика)

В 2023 году в ЕС родилось 3,67 миллиона младенцев, что на 5,4% меньше по сравнению с 3,88 миллиона в 2022 году. Это самое большое годовое падение, зарегистрированное с 1961 года.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 1,38 родившихся на женщину в ЕС по сравнению с 1,46 в 2022 году.

Эта информация вытекает из данных о рождаемости, опубликованных сегодня Евростатом. В статье представлено несколько выводов из более подробной статьи Statistics Explained о статистике рождаемости

Где больше всего рожали

В 2023 году в Болгарии был самый высокий общий коэффициент рождаемости в ЕС (1,81 живорожденных на женщину), за ней следовали Франция (1,66) и Венгрия (1,55).

Самые низкие показатели рождаемости наблюдались:

на Мальте (1,06 рождение на женщину),

Испании (1,12),

Литве (1,18).

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