В 2023 году «Укргаздобыча» увеличила прибыль в 4,5 раза до 13 млрд гривен — Finance.ua

В 2023 году «Укргаздобыча» увеличила прибыль в 4,5 раза до 13 млрд гривен Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

В 2023 году газодобывающая компания «Укргаздобыча» увеличила чистую прибыль в 4,5 раза или на 10,1 млрд гривен до 13 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

Об этом говорится в сообщении группы «Нафтогаз», передают Українські Новини.

Оператор газохранилищ Украины АО «Укртрансгаз» в 2023 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза или на 3,8 млрд гривен до 7 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

При этом в 2023 году чистая прибыль компании «Укртранснафта» увеличилась на 40% до 5,6 млрд гривен.

«Основным направлением деятельности группы, не показавшим прибыль, является сегмент продажи газа. Это следствие поставки природного газа потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством. При этом компании группы, работающие по этому направлению, также смогли продемонстрировать существенно лучшие результаты по сравнению с 2022 годом. Так, газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ уменьшила убыток в 12 раз, а ГК „Нафтогаз Трейдинг“ — почти в шесть», — говорится в сообщении.

Также материнская компания группы НАК «Нафтогаз Украины» сократила убыток с 36,6 млрд гривен по итогам 2022 года до 0,78 млрд гривен в 2023 году.

Согласно сообщению, планируется, что абсолютное большинство чистой консолидированной прибыли группы «Нафтогаз», принадлежащей акционерам компании, будет направлено на уплату дивидендов государству.

Как сообщали Українськi Новини, в 2023 году группа «Нафтогаз» получила 23,1 млрд гривен чистой прибыли, при этом в 2022 году компания получила убыток в сумме 79,1 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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