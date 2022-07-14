В 2023 году Сербия начнет сокращать импорт газа из россии — Finance.ua

В 2023 году Сербия начнет сокращать импорт газа из россии Сегодня 07:13 — Энергетика

В 2023 году Сербия начнет сокращать импорт газа из россии

Сербия, которая полностью зависит от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

Об этом заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, сообщает Reuters.

«Сейчас мы ведем переговоры с Азербайджаном по резервированию газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария», — сказала Зорана Михайлович.

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На прошлой неделе Греция и Болгария завершили давно откладывающийся газопровод, который, как они надеются, поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Старую Загору в Болгарию и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.

«Этот интерконнектор является для нас источником жизненной силы, самым важным из того, что Сербия делает сейчас, когда мы говорим о газовой диверсификации», — сказал Михайлович.

Она добавила, что после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать СПГ из Греции.

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