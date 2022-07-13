Индия и Китай нашли альтернативу российской нефти — Finance.ua
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Индия и Китай нашли альтернативу российской нефти

Энергетика
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Медовый месяц российских нефтяников с Индией и Китаем, похоже, подходит к концу. После того как Саудовская Аравия и Иран ввели скидки, чтобы конкурировать с российской нефтью на ключевом для себя рынке, поставки в Азию из рф упали почти на 20 процентов, пишет sprotyv.info з силкою на Finanz.
За неделю, завершившуюся 8 июля, поставки составили 1,76 млн баррелей в день, хотя с середины апреля по июнь превышали 2-2,1 млн баррелей.
Поставки в Китай по сравнению с началом июня рухнули на 25 процентов, в Индию — на 27 процентов. Совокупный экспорт в Азию сжался до минимума с начала апреля.
Индия и Китай нашли альтернативу российской нефти
По материалам:
Finance.ua
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