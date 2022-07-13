Индия и Китай нашли альтернативу российской нефти — Finance.ua

Индия и Китай нашли альтернативу российской нефти 13.07.2022, 02:06 — Энергетика

Медовый месяц российских нефтяников с Индией и Китаем, похоже, подходит к концу. После того как Саудовская Аравия и Иран ввели скидки, чтобы конкурировать с российской нефтью на ключевом для себя рынке, поставки в Азию из рф упали почти на 20 процентов, пишет sprotyv.info з силкою на Finanz

За неделю, завершившуюся 8 июля, поставки составили 1,76 млн баррелей в день, хотя с середины апреля по июнь превышали 2-2,1 млн баррелей.

Поставки в Китай по сравнению с началом июня рухнули на 25 процентов, в Индию — на 27 процентов. Совокупный экспорт в Азию сжался до минимума с начала апреля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.