В 2023 году объем торгов на «Украинской бирже» увеличился на 31,1% до 21 млрд гривен — Finance.ua

В 2023 году объем торгов на «Украинской бирже» увеличился на 31,1% до 21 млрд гривен Сегодня 18:34 — Фондовый рынок

В 2023 году объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с 2022 годом на 31,1% до 20,979 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Общий объем торгов на «Украинской бирже» в 2023 году составил 20 979 335 458,78 гривен, а общее количество сделок 159 843.

В структуре торгов за 2023 год на корпоративные облигации приходилось 1,12% суммарного оборота или 235 550 652,20 гривен; 92,43% на государственные облигации (ОВГЗ) или 19 390 725 768,09 гривен; 0,43% на акции или 90 618 879,15 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,05% или 11 270 951,55 гривен; на иностранные ценные бумаги 5,97% или 1 251 169 207,79 гривен.

Индекс украинских акций (Индекс UX) за 2023 год увеличился на 7,65% с 1565,90 до 1685,73 пункта.

Максимальное значение Индекса UX по итогам торговой сессии в течение 2023 года было достигнуто 2 октября и составило 2 145,38 пункта (37% роста с начала года), в то время как минимальное значение было зафиксировано 14 февраля и составило 1 053,81 пункта (32, 7% падение с начала года).

Лидерами по обороту на рынке паевых ценных бумаг в 2023 году были: Киевмедпрепарат, аз (40,405 млн гривен),

Крюковский вагоностроительный завод, аз (12,303 млн гривен); ЮЖКОКС, аз (9,877 млн гривен) и Центрэнерго, аз (1,714 млн гривен).

Лидерами по обороту на рынке долговых ценных бумаг в 2023 году были: 204 150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (4 035,9 млн гривен); 227 409, ОВГЗ ном. долл., погашение 21.03.2024 (1 395,4 млн гривен) и 228 811, ОВГЗ, погашение 30.09.2026 (1 111,5 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в 2023 году стали Навигатор-Инвест, УНИВЕР КАПИТАЛ и БТС БРОКЕР.

Ведущими операторами рынка облигаций стали: СКАЙ БАНК, БТС БРОКЕР и Универсал Банк.

В свою очередь ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в 2023 году стали: ФК «Дализ-Финанс», УНИВЕР КАПИТАЛ и Драгон Капитал.

Справка Finance.ua:

«Украинская биржа» — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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