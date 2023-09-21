В 2023 году на Буковине работодатели получили более 2,4 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua
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В 2023 году на Буковине работодатели получили более 2,4 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ

Казна и Политика
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С начала 2023 65 работодателей Черновицкой области воспользовались возможностью получить компенсацию за трудоустройство 189 внутренне перемещенных лиц. В целом компенсация составляет более 2,4 млн грн.
По правительственной программе работодатель имеет право на возмещение от государства при каждом трудоустроенном переселенце по 6700 гривен в течение двух месяцев.
«В 2022 году служба занятости активно реализовывала данную программу. 113 предпринимателей региона получили средства за трудоустроенных переселенцев. С начала войны они трудоустроили 294 ВПЛ. За каждого работника получили компенсацию, в общей сложности это более 3,3 млн грн» — отмечает заместитель директора Черновицкого областного центра занятости Ольга Багрий.
Работодатели, трудоустроившие внутренне перемещенных лиц, могут самостоятельно подать в центр занятости необходимый пакет документов или через «Портал «Дія» заявление для получения компенсации расходов по оплате труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
Компенсация расходов работодателю осуществляется за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству, при следующих условиях:
1. работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;
2. размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной зарплаты;
3. подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 или годовой отчетности за 2021 год.
По материалам:
chas.news
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