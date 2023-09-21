В 2023 году на Буковине работодатели получили более 2,4 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ — Finance.ua

В 2023 году на Буковине работодатели получили более 2,4 млн грн компенсации за трудоустройство ВПЛ Сегодня 19:38 — Казна и Политика

С начала 2023 65 работодателей Черновицкой области воспользовались возможностью получить компенсацию за трудоустройство 189 внутренне перемещенных лиц. В целом компенсация составляет более 2,4 млн грн.

По правительственной программе работодатель имеет право на возмещение от государства при каждом трудоустроенном переселенце по 6700 гривен в течение двух месяцев.

«В 2022 году служба занятости активно реализовывала данную программу. 113 предпринимателей региона получили средства за трудоустроенных переселенцев. С начала войны они трудоустроили 294 ВПЛ. За каждого работника получили компенсацию, в общей сложности это более 3,3 млн грн» — отмечает заместитель директора Черновицкого областного центра занятости Ольга Багрий.

Работодатели, трудоустроившие внутренне перемещенных лиц, могут самостоятельно подать в центр занятости необходимый пакет документов или через « Портал «Дія » заявление для получения компенсации расходов по оплате труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Компенсация расходов работодателю осуществляется за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в частности по совместительству, при следующих условиях:

1. работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;

2. размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной зарплаты;

3. подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 или годовой отчетности за 2021 год.

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