В 2023 году мировое производство вина будет наименьшим за последние 60 лет — OIV Сегодня 03:36 — Мир

В 2023 году мировое производство вина будет наименьшим за последние 60 лет — OIV

Экстремальные климатические условия — такие как ранние заморозки, ливни и засуха — оказали существенное влияние на урожайность мирового виноградарства: из-за этого производство вина в 2023 году во всем мире, вероятно, будет примерно на 7% ниже, чем в прошлом.

Об этом говорится в заявлении Международной организации винограда и вина (OIV), проанализировавшем информацию из стран, на долю которых приходится 94% мирового производства вина.

В докладе говорится, что ожидается низкий объем производства в ЕС.

«Италия и Испания фиксируют значительное снижение по сравнению с 2022 годом из-за неблагоприятных погодных условий. Франция становится крупнейшим мировым производителем в 2023 году с объемом, несколько превышающим средний пятилетний показатель.

Прогнозы первого урожая в США указывают на то, что объем производства будет не только выше, чем в 2022 году, но и выше среднего показателя, наблюдавшегося в последние годы", — говорится в сообщении.

В Южном полушарии объемы производства вина, как ожидается, будут значительно ниже показателей 2022 года.

«Австралия, Аргентина, Чили, Южная Африка и Бразилия сильно пострадали от неблагоприятных погодных условий. Единственным исключением является Новая Зеландия — единственная страна, где уровень производства в 2023 году превысит средний пятилетний показатель», — говорят в OIV.

На основе информации, собранной по двадцати девяти странам, на которые приходится 94% мирового производства в 2022 году, мировое производство вина (за исключением соков и сусла) в 2023 году оценивается в диапазоне от 241,7 млн ​​дал до 246,6 млн дал, а средняя оценка составляет 244,1 млн дал.

Это на 7% меньше, чем в 2022 году, когда этот показатель был ниже среднего.

«Однако к показателю этого года следует относиться с осторожностью, поскольку все еще существуют крупные страны, такие как Китай, информация о которых пока недоступна. Кроме того, высокая волатильность объемов добычи, наблюдаемая в последние годы как на уровне стран, так и на региональном уровне, делает прогнозирование еще более сложным», — отмечают в организации.

Економічна Правда По материалам:

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