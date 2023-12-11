В 2023 году агропредприятия получили почти 40 млрд гривен кредитов — Finance.ua

В 2023 году агропредприятия получили почти 40 млрд гривен кредитов
С начала 2023 года 12,9 тысячи агрохозяйств получили 69,6 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 10 тысяч агропредприятий профинансированы на 39,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии в следующих областях:
- Киевская — 11,6 млрд гривен выделено для 951 предприятия;
- Днепропетровская — 6,4 млрд гривен — для 830;
- Винницкая — 6,1 млрд гривен — для 1 458,
- Черкасская — 5,4 млрд гривен — для 508;
- Кировоградская — 4,9 млрд гривен — для 1 705;
- Одесская — 4,5 млрд гривен — для 1114.
Читайте также
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Кировоградская — 4,16 млрд гривен выделено для 1350 хозяйств;
- Винницкая — 3,94 млрд гривен — для 1096 хозяйств;
- Одесская — 3,8 млрд гривен — для 892;
- Киевская — 3,7 млрд. гривен — 759 хозяйств.
Примечательно, программа «Доступные кредиты 5−7-9» упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
Поделиться новостью