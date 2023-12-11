В 2023 году агропредприятия получили почти 40 млрд гривен кредитов — Finance.ua

В 2023 году агропредприятия получили почти 40 млрд гривен кредитов Сегодня 07:41 — Кредит&Депозит

В 2023 году агропредприятия получили почти 40 млрд гривен кредитов

С начала 2023 года 12,9 тысячи агрохозяйств получили 69,6 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» 10 тысяч агропредприятий профинансированы на 39,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии в следующих областях:

Киевская — 11,6 млрд гривен выделено для 951 предприятия;

Днепропетровская — 6,4 млрд гривен — для 830;

Винницкая — 6,1 млрд гривен — для 1 458,

Черкасская — 5,4 млрд гривен — для 508;

Кировоградская — 4,9 млрд гривен — для 1 705;

Одесская — 4,5 млрд гривен — для 1114.

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По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Кировоградская — 4,16 млрд гривен выделено для 1350 хозяйств;

Винницкая — 3,94 млрд гривен — для 1096 хозяйств;

Одесская — 3,8 млрд гривен — для 892;

Киевская — 3,7 млрд. гривен — 759 хозяйств.

Примечательно, программа «Доступные кредиты 5−7-9» упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

bizagro По материалам:

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