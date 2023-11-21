Аграриям выплатили ₴572,5 миллиона грантов на развитие садоводства и тепличных хозяйств — Finance.ua
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Аграриям выплатили ₴572,5 миллиона грантов на развитие садоводства и тепличных хозяйств

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С начала действия правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса «єРобота» (1 июля 2022 года) 134 украинских агропредприятия получили 572,5 млн грн на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что 110 хозяйств получили почти 443,6 млн грн на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства. На развитие тепличного хозяйства уже выплачено 128,9 млн грн 24 агропредприятиям.
С начала 2023 года 126 агропредприятий получили 524,2 млн грн грантов, в том числе 104 предприятия получили 409,3 млн грн на развитие садоводства и 22 предприятия — 114,8 млн грн на развитие тепличного хозяйства. Полностью в этом году выплатили гранты 106 хозяйствам.
На этой неделе 20 млн грн выплатили еще 7 агропредприятиям. Деньги будут направлены на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.
Как сообщал Укринформ, программа «єРобота» была введена правительством в июле 2022 года для предоставления поддержки бизнеса и стимулирования создания новых рабочих мест. Она включает в себя несколько грантовых программ. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Кабинет Министров Украины на заседании 27 октября 2023 года усовершенствовал процедуру предоставления грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства и для создания или развития тепличного хозяйства.
По материалам:
Укрінформ
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