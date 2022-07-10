В 2022 году золото принесло на 40% больше прибыли, чем Bitcoin — Finance.ua

В 2022 году золото принесло на 40% больше прибыли, чем Bitcoin Сегодня 07:50 — Финтех и Карты

В 2022 году золото принесло на 40% больше прибыли, чем Bitcoin

Поклонники Bitcoin продолжают стоять на том, что главная криптовалюта заменит золото как средство сохранения и защиту от инфляции. Тем не менее, в 2022 году Bitcoin и рынок альтокинов показали худшие результаты по сравнению с золотом.

Данные инструмента Finbold Bitcoin ROI, позволяющего пользователям сравнивать окупаемость инвестиций (% ROI) в BTC по сравнению с традиционными активами, такими как акции, валюты, индексы и металлы, показывает, что по сравнению с золотом доходность Bitcoin с начала года стала меньше, чем в желтого металла на 40,41%.

Другие драгоценные металлы, включая серебро и платину, с начала 2022 года опередили Bitcoin на 35,24% и 39,49% соответственно.

В начале 2022 года Bitcoin оценивался в $46 686, на данный момент «король криптовалют» торгуется на уровне $21 755. Потери флагманской криптовалюты в этом году повлияли на весь крипторынок, потерявший более $2 трлн рыночной капитализации.

Потери также привели к тому, что Bitcoin зафиксировал худший квартал за более десяти лет, поскольку его стоимость упала более чем на 56% во втором квартале 2022 года.

Интересно, что Bitcoin и золото находились в одинаковых условиях высокой инфляции с возможным повышением процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.

Эффективность золота в текущих условиях может быть связана с доверием к металлам, которое формировалось в течение десятилетий. Bitcoin же — молодой класс активов, находящийся на пути к зрелости. Таким образом, отсутствие длительной истории подрывает способность BTC превратиться в эффективную защиту от инфляции.

cryptomisto По материалам:

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