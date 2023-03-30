В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто — Finance.ua

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В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто

Личные финансы
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В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто
В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто
Количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 УКУ. Это самый большой всплеск, начиная с 2017 года. До суда доходило только каждое 5-е дело. В начале 2023 года количество угонов авто даже меньше, чем до большого вторжения.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГПУ.
Начиная с 2017 года количество открытых производств по ст.289 УКУ об угоне авто ежегодно уменьшалось — в среднем на 25%. За последние 10 лет наименьшее количество производств было зарегистрировано в 2021 году — 2 894, в среднем, это 240 дел в месяц.
В 2022 году среднемесячный показатель достиг 350 производств. Такой стремительный рост средних показателей относительно 2021 года и статистики в целом связан со всплеском автоугонов весной 2022 года.
В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто
Так, в марте-мае 2022 года зарегистрировано 1956 дел об угоне авто. Это почти половина всех производств, зарегистрированных за год. Весной, в среднем, регистрировалось 650 производств в месяц.
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Летом средние показатели угонов несколько упали — до 350 производств в месяц. Осенью сокращение продолжилось — до 240 производств в месяц, до уровня 2021 года. Уже в декабре было зарегистрировано наименьшее количество угонов авто за год — 100.
В 2022 году произошел рекордный всплеск угонов авто
В 2023 году количество производств об угоне авто даже ниже показателей до большого вторжения. За первые два месяца 2023 года уже зарегистрировано 310 новых производств. Это на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.
Если в 2021 году до суда доходило каждое второе дело, то в 2022 году на судебное разбирательство попадало только каждое пятое производство об угоне авто.
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По материалам:
Finance.ua
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