В 2022 году аграрные предприятия Украины получили 95,5 млрд грн кредитов — Finance.ua

В 2022 году аграрные предприятия Украины получили 95,5 млрд грн кредитов
В 2022 году 43,6 тыс. предприятий аграрного сектора привлекли 95,47 млрд грн кредитов.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
В частности, по программе государственных гарантий в размере 80% — 24,7 млрд грн.
Наибольший объем кредитов получили аграрии таких регионов: Киевщина (15,5 млрд грн), Винницкая (10,2 млрд грн), Кировоградщина (8,6 млрд грн), Днепропетровщина (6,8 млрд грн), Одесщина (6 млрд грн).
Фонд развития предпринимательства (ФРП) в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключил соглашения о сотрудничестве с 44 банками.
Напомним, почти половина кредитных средств — около 40 млрд грн — была привлечена по государственной программе поддержки малого бизнеса, аграриев и предприятий «Доступные кредиты 5-7-9%», сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Правительство приняло решение о предоставлении финансовой поддержки микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление производственных мощностей, частично или полностью разрушенных в результате боевых действий. Агропредприятия также могут рассчитывать на такую поддержку.
Кроме того, банки кредитуют бизнес на энергообеспечение: покупку и установку оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу энергосистемы бизнеса. Кредитование таких инвестиций производится по процентной ставке 0% годовых.
С начала действия государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели получили в банках 52,8 тыс. кредитов на 165,77 млрд грн.
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