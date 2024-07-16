В 1-м полугодии Украина увеличила производство пива на 4,2% до 68 млн дал — Finance.ua
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В 1-м полугодии Украина увеличила производство пива на 4,2% до 68 млн дал

Казна и Политика
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Компания «Укрпиво» (Киев) констатирует увеличение производства пива в Украине на 4,2% до 67,9 млн дал в январе-июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении «Укрпива».
«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного) за 6 месяцев составляет 67,9 млн дал и составляет 104,2% к аналогичному периоду 2023 года», — говорится в сообщении.
В 2023 году Украина увеличила производство пива на 7,8% до 133,4 млн дал.
По материалам:
Українські Новини
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