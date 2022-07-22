В 1-м полугодии грузооборот через украинские порты на Дунае вырос в 2,4-5 раз, — Шмыгаль Сегодня 19:36 — Казна и Политика

В январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот через украинские порты на реке Дунай вырос в 2,4-5 раз.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

«Порты Измаил и Рени в Одесской области — сегодня это экспортные „ворота“ Украины в европейские страны... За шесть месяцев этого года грузооборот через украинские порты на реке Дунай вырос в 2,4-5 раз по сравнению с прошлым годом. Благодаря освобождению Вооруженными силами острова Змеиный мы получили дополнительные возможности для экспорта и импорта продукции на этом участке. Еще до полномасштабной войны правительство разработало Стратегию развития внутреннего водного транспорта Украины до 2031 года. В условиях преступной российской морской блокады этот вопрос стал еще более актуальным», — написал он.

По словам Шмыгаля, развитие речных портов поможет расширить экспортные возможности для украинской продукции, в том числе зерна.

11 июля после освобождения острова Змеиный в порты Украины через устье Быстрое зашли первые 8 иностранных судов для загрузки зерном.

Українські Новини По материалам:

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