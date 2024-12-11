Уже более 300 домов столицы имеют свет даже во время отключений, — Кличко — Finance.ua
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Уже более 300 домов столицы имеют свет даже во время отключений, — Кличко

Энергетика
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Уже более 300 столичных домов установили автономное энергетическое оборудование и не зависят от отключения электроэнергии.
Об этом сообщает в Facebook мэр Киева.
Он также рассказал об одном из таких домов, первым получившем награду «Энергоустойчивый дом Киева».
«Все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергоустойчивости. К примеру, солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек, и их количество растет. А более 300 домов выполнили необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили мини-электростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты», — сообщил Виталий Кличко.
Мэр отметил, что в Киеве действуют 4 программы по повышению энергоэффективности для домовых общин. Благодаря им уже выполнено более 2,5 тысячи проектов по приобретению резервных источников питания, капремонтов и проведению энергоэффективных работ.
Виталий Кличко также показал видео и рассказал о киевском доме, который первым получил награду за энергоустойчивость.
«Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила награду „Энергоустойчивый дом Киева“. При помощи города жители установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме при выключении электричества работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет», — подчеркнул он.
По материалам:
РБК-Україна
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