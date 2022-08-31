Уже 725 предприятий переехали из опасных регионов Украины — Finance.ua

Уже 725 предприятий переехали из опасных регионов Украины Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

Уже 725 предприятий переехали из опасных регионов Украины

Уже 725 предприятий переехали из опасных регионов Украины в западные области.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Минэкономики.

Из регионов активных боевых действий в более безопасные переехали 725 предприятий, из них 528 уже возобновили свою деятельность на новом месте. Еще 284 компании сейчас ведут поиск подходящей локации или способа транспортировки.

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«К программе релокации может присоединиться любое предприятие, желающее переместить свои производственные мощности в относительно безопасные регионы страны. Государство предоставляет таким предприятиям пакет поддержки, который, в частности, включает подбор новой локации для размещения компании, помощь с перевозкой на новое место, содействие в расселении переехавших вместе с предприятием работников и в поиске новых сотрудников, а также поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта. Мы надеемся, что программа релокации поможет бизнесу поскорее возобновить свою деятельность, сохранить рабочие места, платить налоги и таким образом поддерживать экономику страны», — отметила Татьяна Бережная.

Какие компании переезжают чаще всего

Среди релоцированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую часть составляют предприятия, работающие в сфере оптовой и розничной торговли — более 40% (от общего количества перемещенных предприятий) и предприятия в сфере перерабатывающей промышленности — 30%.

Также среди перемещенных компаний почти 7% ведут деятельность в сфере информации и телекоммуникации, 6% — профессиональной, научной и технической деятельности, 4% — в сфере строительства.

Среди крупных релоцируемых компаний заместитель министра экономики назвала ООО «Пожмашина», ООО «Корум «Дружковский машиностроительный завод», ООО «Сталекс», ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения».

Куда переезжают предприятия

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (29% релоцированных предприятий), Закарпатскую (18%), Черновицкую (13%), Тернопольскую (8%) и Хмельницкую (7,6%) области.

В общей сложности на единой онлайн-платформе взаимодействия участников программы релокации ГП «Прозоро.Продажи» заявки на перемещение зарегистрировали 1816 предприятий, 601 компания отказалась от релокации в связи с деокупацией территорий Украины.

Справка Finance.ua:

правительственная программа релокации предприятий реализуется Министерством экономики Украины совместно с областными госадминистрациями, а также Укрзализныцей и Укрпочтой;

чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия по ссылке.

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