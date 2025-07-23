Узбекистан похвастался ростом экономики — Finance.ua

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Узбекистан похвастался ростом экономики

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Узбекистан похвастался ростом экономики
Узбекистан похвастался ростом экономики
Экономический рост в Узбекистане в январе-июне 2925 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщило национальное Агентство статистики, передает «Интерфакс-Украина».
«По предварительным данным, объем валового внутреннего продукта Республики Узбекистан за январь-июнь 2025 года вырос на 7,2% к соответствующему периоду 2024 года», — говорится в сообщении.
В первом полугодии 2024 г. ВВП страны вырос на 6,4%.
По данным статистики, промышленное производство за шесть месяцев этого года увеличилось на 6,6% (годом ранее — рост на 7,8%), сельское хозяйство — на 4% (+3,8%), сфера услуг — на 8,2% (+6,4%), инвестиции в основной капитал — на 5,5% (+36,6%).
По материалам:
Економічна Правда
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