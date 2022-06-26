УЗ возобновила движение поездов в Польшу — Finance.ua

УЗ возобновила движение поездов в Польшу Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» возобновила движение поездов на участке Мостиская — Медика, но на участке польской железной дороги до Перемышля продолжаются ремонтные работы.

Об этом пишет Telegram-канал «Укрзализныци».

Отмечается, что пассажиров поездов № 36/35 (из Одессы) и № 54/53 (из Киева) от ст. Медика доставили бесплатным автобусом до Перемышля с возможностью пересесть на автобус до Кракова.

Пассажирам поезда № 32/31 (из Запорожья) также предоставят аналогичный трансфер от ст. Медика.

Пассажирам, которые ожидают посадки на ночные поезда до Львова, Киева и Одессы от станции Перемышль, предлагают добраться автобусными шатлами от вокзала до ст. Медика с последующей посадкой на один из ночных поездов.

Также по билетам на ночные поезда возможна посадка на поезд Интерсити+ № 706 по мере доступности мест в поезде.

Отмечается, что пассажирам, которые будут прибывать в Украину после значительной задержки на границе, железнодорожники организуют удобные пересадки и питание на станции Львов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.