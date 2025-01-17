УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики — Finance.ua
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УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики

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УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики
УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики
«Укрзализныця» с 27 января ускоряет ряд поездов в направлении Одессы на 2−3 часа. Также назначила остановки в Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2−3 часа, а еще — назначаем остановки в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Ускорение поездов:

  • № 51/52 Запорожье — Одесса
Отправление из Запорожья в 16:00, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.
Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье в 13:30. Ускорение: 1 час 59 мин.
  • № 53/54 Днепр — Одесса
Отправление из Днепра в 18:07, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.
Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр в 11:11. Ускорение: 1 час 59 мин.
  • № 253/254 Кривой Рог — Одесса
Отправление из Кривого Рога в 18:03, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.
Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог в 11:44. Ускорение: 1 час 59 мин.
  • Поезд № 148/147 Киев — Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 мин, в направлении Киева — на 2 часа 26 мин.
Отправление из Киева в 17:25, прибытие в Одессу в 06:15 (ранее 08:17)
Обратно из Одессы в 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев в 09:02
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  • Поезд № 7/8 Харьков — Одесса ускорен на 3 часа 12 мин. в направлении Одессы и 3 часа 13 мин. в направлении Харькова.
Отправление из Харькова в 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу в 07:12 (ранее 07:59)
Обратно из Одессы в 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков в 09:21 (ранее 09:57).

Новые остановки в Николаевской области:

  • Вознесенск;
  • Южноукраинск (г. Пивденноукраинск);
  • Колосовка (пгт. Токаревка).

Новая остановка в Одессе:

Поезда № 51/52, № 53/54, № 253/254, № 147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, которая обслуживает жилмассив им. Котовского.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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