УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики — Finance.ua

УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики Сегодня 11:39 — Личные финансы

УЗ ускоряет ряд поездов в Одессу: новые графики

«Укрзализныця» с 27 января ускоряет ряд поездов в направлении Одессы на 2−3 часа. Также назначила остановки в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2−3 часа, а еще — назначаем остановки в Николаевской области», — говорится в сообщении.

Ускорение поездов:

№ 51/52 Запорожье — Одесса

Отправление из Запорожья в 16:00, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье в 13:30. Ускорение: 1 час 59 мин.

№ 53/54 Днепр — Одесса

Отправление из Днепра в 18:07, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр в 11:11. Ускорение: 1 час 59 мин.

№ 253/254 Кривой Рог — Одесса

Отправление из Кривого Рога в 18:03, прибытие в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа 04 мин.

Обратно из Одессы в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог в 11:44. Ускорение: 1 час 59 мин.

Поезд № 148/147 Киев — Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 мин, в направлении Киева — на 2 часа 26 мин.

Отправление из Киева в 17:25, прибытие в Одессу в 06:15 (ранее 08:17)

Обратно из Одессы в 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев в 09:02

Поезд № 7/8 Харьков — Одесса ускорен на 3 часа 12 мин. в направлении Одессы и 3 часа 13 мин. в направлении Харькова.

Отправление из Харькова в 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу в 07:12 (ранее 07:59)

Обратно из Одессы в 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков в 09:21 (ранее 09:57).

Новые остановки в Николаевской области:

Вознесенск;

Южноукраинск (г. Пивденноукраинск);

Колосовка (пгт. Токаревка).

Новая остановка в Одессе:

Поезда № 51/52, № 53/54, № 253/254, № 147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, которая обслуживает жилмассив им. Котовского.

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