УЗ провела аукцион по отправке зерна в направлении портов — Finance.ua
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УЗ провела аукцион по отправке зерна в направлении портов

Фондовый рынок
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АО «Укрзализныця» 17 октября провела голландские аукционы на «Прозорро.Продажи» по вагоноотправкам в зерновозах ЦТЛ в порты. На торги выставили 40 лотов по 5 вагонов и 10 лотов по 10 вагонов. Ими можно воспользоваться для перевозок зерна в направлении портов, кроме Измаила и Рени, передает Rail.insider.
Стартовая цена лотов составила 600 грн в сутки. В ходе торгов она могла уменьшиться до 354 грн в сутки.
В торгах победили такие украинские компании: ЧП «Атланта-Агро», ООО «Грейнсвард», ООО «УТЛ-2» и ООО «Первая логистическая компания». Окончательная стоимость вагонов колебалась от 552 грн/сут. до минимально возможной — 354 грн/сут.
По материалам:
Finance.ua
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