УЗ предупредила о задержке поездов западного направления из-за отключения электричества — Finance.ua
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УЗ предупредила о задержке поездов западного направления из-за отключения электричества

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Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов «Укрзализныци» задерживаются на 30 минут и больше.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, задерживаются:
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев (+1:08);
  • № 743/744 Киев — Львов (+0:46).
Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге УЗ организует пересадку пассажиров рейса № 712/711 Киев-— Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой поездная бригада сообщит дополнительно.
«Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается по подземным переходам», — говорится в сообщении.
При этом киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику, добавили в пресс-службе.
По материалам:
РБК-Україна
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