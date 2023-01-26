УЗ предупредила о задержке поездов западного направления из-за отключения электричества — Finance.ua

УЗ предупредила о задержке поездов западного направления из-за отключения электричества Сегодня 11:45

Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов «Укрзализныци» задерживаются на 30 минут и больше.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ

В частности, задерживаются:

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев (+1:08);

№ 743/744 Киев — Львов (+0:46).

Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге УЗ организует пересадку пассажиров рейса № 712/711 Киев-— Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой поездная бригада сообщит дополнительно.

«Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается по подземным переходам», — говорится в сообщении.

При этом киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику, добавили в пресс-службе.

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