УЗ планирует предоставлять грузовладельцам полный список экспедиторских услуг и выйти с ними на рынки ЕС, создав новую компанию — Finance.ua
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УЗ планирует предоставлять грузовладельцам полный список экспедиторских услуг и выйти с ними на рынки ЕС, создав новую компанию

Казна и Политика
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Филиал А О «Укразализныця» (УЗ) «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) до конца июня предложит грузоотправителям комплекс экспедиторских услуг, а до конца года хочет завершить регистрацию отдельной компании для выхода на рынки Европы в этом сегменте, сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы У З Валерий Ткачев на совещании с участниками рынка.
«До конца месяца (июня — ИФ-У) филиал „Центр транспортной логистики“ (ЦТЛ) планирует представить грузовладельцам пакет экспедиторских услуг. До последнего времени филиал преимущественно выступал в качестве оператора вагонов, предоставляя грузоотправителям собственный вагонный парк. В настоящее время ЦТЛ планирует предоставлять комплексный пакет услуг, охватывающий обеспечение погрузки вагонами, контроль взвешивания, пломбирование вагонов, оформление перевозочных документов, охрану грузов по маршруту следования вооруженной охраной УЗ, общую координацию и контроль за перевозкой груза и другие сопутствующие услуги», — сказал Ткачев в комментарии на вопросы агентства «Интерфакс- Украина».
По его словам, на сегодняшний день парк ЦТЛ насчитывает около 52,2 тыс. грузовых вагонов.
«Мы понимаем, что только предоставлять вагоны для перевозки грузов — это уже не так актуально. На сегодняшний день на рынке Украины профицит вагонов, и они не будут иметь большого спроса. Это стимулирует ЦТЛ предлагать комплексную услугу по организации перевозки грузов для грузовладельцев по гарантированной цене», — отметил Ткачев.
По его словам, услуга будет предложена прежде всего отправителям зерновых грузов как наиболее динамично развивающемся рынке и имеет существенную долю в перевозке железнодорожным транспортом. УЗ уже ведет переговоры с десятью крупнейшими зерновыми компаниями, вместе с тем рассматривается возможность предложения экспедиторских услуг и отправителям другой номенклатуры грузов.
До конца года, как отметил заместитель директора департамента коммерческой работы компании, УЗ планирует зарегистрировать свой новый актив — иностранного перевозчика/оператора, работающего в странах ЕС. «Мы создаем отдельную компанию — иностранного перевозчика/оператора (нерезидент Украины), который будет предоставлять услуги экспедирования грузов на территории иностранных государств», — сообщил Ткачев.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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