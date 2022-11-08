УЗ планирует купить 100 тысяч тонн дизтоплива по формуле: цена в порту Роттердам плюс доставка — Finance.ua

УЗ планирует купить 100 тысяч тонн дизтоплива по формуле: цена в порту Роттердам плюс доставка Сегодня 04:53 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» в начале ноября обновило условия тендера на закупку 100 тысяч тонн дизтоплива по цене, определенной по формуле: цена топлива в портах Роттердам-Амстердам-Анверпен плюс стоимость доставки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на обновленные данные тендерной документации от 1 ноября.

Ожидаемая стоимость закупки — 3,6 млрд грн.

УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году. Для закупки топлива компания использует индексы порта Роттердам или Генуи (Италия).

Ежегодно по такой формуле «Укрзализныця» закупает 250-300 тысяч тонн топлива на сумму более 10 млрд грн.

Напомним, аналогичная формула ценообразования действует и для природного газа, определенного определением Кабмина — цена на хабе в Амстердаме плюс его транспортировка в Украину.

Также в 2016-2019 годах до внедрения рынка электроэнергии действовала формула Роттердам+ для определения цен на уголь.

В 2017 году НАБУ начало расследовать законность формулы. В 2020-2022 годах САП 4 раза закрывала дело из-за отсутствия состава преступления и 5 раз его возобновляла.

В сентябре 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала полностью законным и обоснованным закрытие дела ввиду отсутствия состава преступления.

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