УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки — Finance.ua

УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки Сегодня 08:33 — Казна и Политика

«Укрзализныця» временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.

Об этом сообщает УЗ

Так, 26 июня не будут курсировать поезда:

№ 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка»;

№ 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».

Кроме того, пригородный поезд № 6063 «Гребенка — им. Т. Шевченко» будет направляться до Золотоноши, а поезд № 6070 «им. Т. Шевченко — Гребенка» от Золотоноши.

На 27 июня отменяются рейсы:

№№ 6064, 6070, 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка» и №№ 6074, 6061, 6063, 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».

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