УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки — Finance.ua
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УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки

Казна и Политика
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«Укрзализныця» временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.
Об этом сообщает УЗ.
Так, 26 июня не будут курсировать поезда:
  • № 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка»;
  • № 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».
Кроме того, пригородный поезд № 6063 «Гребенка — им. Т. Шевченко» будет направляться до Золотоноши, а поезд № 6070 «им. Т. Шевченко — Гребенка» от Золотоноши.
На 27 июня отменяются рейсы:
№№ 6064, 6070, 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка» и №№ 6074, 6061, 6063, 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».
По материалам:
РБК-Україна
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