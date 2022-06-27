УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки — Finance.ua

УЗ отменяет некоторые пригородные поезда в Черкасской области: названы маршруты и сроки
«Укрзализныця» временно отменяет некоторые пригородные поезда. Они не будут курсировать 26 и 27 июня.
Об этом сообщает УЗ.
Так, 26 июня не будут курсировать поезда:
- № 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка»;
- № 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».
Кроме того, пригородный поезд № 6063 «Гребенка — им. Т. Шевченко» будет направляться до Золотоноши, а поезд № 6070 «им. Т. Шевченко — Гребенка» от Золотоноши.
На 27 июня отменяются рейсы:
№№ 6064, 6070, 6074 «Им. Т. Шевченко — Гребенка» и №№ 6074, 6061, 6063, 6069 «Гребенка — им. Т. Шевченко».
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