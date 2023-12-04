УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс» — Finance.ua
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УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс»

Личные финансы
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УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс»
УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс», kp.ua
АО «Укрзализныця» запустило продажу билетов на «лыжный экспресс» — скоростной поезд Интерсити+ № 743 сообщением Киев — Славское.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ № 743 сообщением Киев — Славское с сегодняшнего дня уже в продаже», — пишет пресс-служба.
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График:
  • рейсы будут отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию ​​Славское в 14:00;
  • в обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30, в Киев будет прибывать в 22:26.
Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

УЗ улучшает доступность горного направления

«Горы» условно разделили на два направления — буковельское и славское:
  • № 193/192 Кривой Рог — Ясиня соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами;
  • № 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
  • № 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;
  • № 345/346 Ужгород — Черновцы возобновит сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;
  • № 28/27 Киев — Мукачево соединит Киев со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;
  • № 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славском, Мукачево и Чопом.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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