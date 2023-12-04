УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс» — Finance.ua

УЗ открыла продажу билетов на «лыжный экспресс»
АО «Укрзализныця» запустило продажу билетов на «лыжный экспресс» — скоростной поезд Интерсити+ № 743 сообщением Киев — Славское.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Время планировать свои предрождественские путешествия, ведь билеты на скоростной Интерсити+ № 743 сообщением Киев — Славское с сегодняшнего дня уже в продаже», — пишет пресс-служба.
График:
- рейсы будут отправляться из Киева, начиная с 21 декабря, в 6:11, и будут прибывать на станцию Славское в 14:00;
- в обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30, в Киев будет прибывать в 22:26.
Билеты уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.
УЗ улучшает доступность горного направления
«Горы» условно разделили на два направления — буковельское и славское:
- № 193/192 Кривой Рог — Ясиня соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами;
- № 145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья;
- № 365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой;
- № 345/346 Ужгород — Черновцы возобновит сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском;
- № 28/27 Киев — Мукачево соединит Киев со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением;
- № 368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Славском, Мукачево и Чопом.
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