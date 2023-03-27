УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось — Finance.ua

УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось Сегодня 13:30 — Личные финансы

УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось

«Укрзализныця» обновила правила возврата билетов. Теперь можно вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Вступили в действие изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не отвечали современным потребностям пассажиров и железные дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок», — говорится в сообщении.

Что изменилось:

упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн);

разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее — не менее чем за 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было) ранее после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправления возможен только оффлайн);

приведены в соответствие с современными нормами термины и определения (например, определение «ребенок-инвалид» заменено на «ребенок с инвалидностью», а определение «инвалид войны» заменено определением «лицо с инвалидностью вследствие войны»);

урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;

уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;

введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало — местные поезда, приспособленные для сообщения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возврата проездных документов для такого сообщения.

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