УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось — Finance.ua

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УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось

Личные финансы
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УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось
УЗ обновила правила возврата билетов: что изменилось
«Укрзализныця» обновила правила возврата билетов. Теперь можно вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Вступили в действие изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не отвечали современным потребностям пассажиров и железные дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок», — говорится в сообщении.

Что изменилось:

  • упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично, теперь процедуру можно перенести в онлайн);
  • разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее — не менее чем за 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было) ранее после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета после отправления возможен только оффлайн);
  • приведены в соответствие с современными нормами термины и определения (например, определение «ребенок-инвалид» заменено на «ребенок с инвалидностью», а определение «инвалид войны» заменено определением «лицо с инвалидностью вследствие войны»);
  • урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
  • уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
  • введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало — местные поезда, приспособленные для сообщения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возврата проездных документов для такого сообщения.
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По материалам:
Finance.ua
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