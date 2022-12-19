УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев — сообщение между столицами становится ежедневным Сегодня 19:38 — Фондовый рынок

Укрзализныця на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев — Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Первый рейс поезда № 351/352 состоится из Киева во вторник, 20 декабря, а из Кишинева — 21 декабря. Поезд будет курсировать через день.

Отправляться из Киева будет в 17:02, а прибытие в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

Економічна Правда По материалам:

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