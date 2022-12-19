УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев — сообщение между столицами становится ежедневным — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ назначила еще один поезд из Киева в Кишинев — сообщение между столицами становится ежедневным

Фондовый рынок
15
Укрзализныця на период рождественско-новогодних праздников назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев — Кишинев.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Первый рейс поезда № 351/352 состоится из Киева во вторник, 20 декабря, а из Кишинева — 21 декабря. Поезд будет курсировать через день.
Отправляться из Киева будет в 17:02, а прибытие в Кишинев в 10:38. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48.
Поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.