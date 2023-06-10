УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев — Finance.ua
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УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев

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УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев
УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев
«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 248/247 Одесса — Киев, который начнет курсировать уже с 11 июня.
Об этом пишет Telegram-канал «Укрзализныци».
Поезд будет курсировать из Одессы по:
  • вторникам;
  • четвергам;
  • воскресеньям.
Он отправляется из Одессы в 17:11 и прибывает в Киев в 8:53.
В обратном направлении поезд будет курсировать по:
  • понедельникам;
  • средам;
  • пятницам.
Он отправляется из Киева в 17:14 и прибывает в Одессу в 09:12.
«Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования — со столицей», — пишет пресс-служба.
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По материалам:
Finance.ua
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