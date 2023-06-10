УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев — Finance.ua

УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев Сегодня 05:02 — Фондовый рынок

УЗ назначила дополнительный поезд Одесса-Киев

«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 248/247 Одесса — Киев, который начнет курсировать уже с 11 июня.

Об этом пишет Telegram-канал «Укрзализныци».

Поезд будет курсировать из Одессы по:

вторникам;

четвергам;

воскресеньям.

Он отправляется из Одессы в 17:11 и прибывает в Киев в 8:53.

В обратном направлении поезд будет курсировать по:

понедельникам;

средам;

пятницам.

Он отправляется из Киева в 17:14 и прибывает в Одессу в 09:12.

«Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования — со столицей», — пишет пресс-служба.

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