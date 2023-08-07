УЗ назначила дополнительный поезд на Львов еще на две даты — Finance.ua

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УЗ назначила дополнительный поезд на Львов еще на две даты

Фондовый рынок
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УЗ назначила дополнительный поезд на Львов еще на две даты
УЗ назначила дополнительный поезд на Львов еще на две даты
Из-за большого спроса пассажиров «Укрзализныця» продолжила курсирование дополнительного поезда № 191/192 сообщением Киев — Львов еще на две даты.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По данным пресс-службы, поезд будет отправляться из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.
Обратно из Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.
Кроме того, в состав поезда № 89 включили по два дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа, и один дополнительный вагон в состав поезда № 12 из Львова в Одессу на 8 августа и из Одессы в Львов на 9 августа.
«Все вагоны — фирменные, с кондиционированием, максимально комфортные для летних путешествий в жару», — сообщили в УЗ.

Дополнительные поезда

Напомним, «Укрзализныця» из-за высокого спроса назначила в августе дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов. Также УЗ также назначила несколько дополнительных рейсов из Киева в Ужгород и Винницу.
Также УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Ясиня, который будет курсировать на станции Яремче, Татаров-Буковель и Ворохта.

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По материалам:
УНІАН
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