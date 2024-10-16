УЗ назначила дополнительные поезда на самых востребованных направлениях — Finance.ua

УЗ назначила дополнительные поезда на самых востребованных направлениях Сегодня 15:44 — Личные финансы

УЗ назначила дополнительные поезда на самых востребованных направлениях

АО «Укрзализныця» продолжает обеспечивать путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы и назначила еще два дополнительных поезда на самых востребованных направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что поезд № 213/214 Киев-Ужгород отправится из Киева 25 и 27 октября, везя на борту рекордное количество детских групп, для которых и предназначены эти два рейса.

В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 26 и 28 октября в 20:20 и прибудет в столицу в 10:06.

Кроме того, поезд Интерсити+ № 777/778 Киев-Львов будет отправляться из Киева 25, 26 и 31 октября в 6:54 и прибывать во Львов в 13:12. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 13:50 и прибывать в Киев в 20:02.

Как подчеркнули в УЗ, билеты на эти рейсы доступны в приложении «Укрзализныци» и других каналах продажи билетов.

Напомним, на время школьных каникул «Укрзализныця» также назначила рейсы дополнительного дневного поезда № 191/192 Львов — Киев — Львов и дополнительного поезда № 115/116 Киев — Одесса — Киев и дополнительные рейсы поезда № 239/240 Киев — Каменец- Подольский — Киев.

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